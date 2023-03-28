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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Колумбия
Япония - Колумбия: обзор матча 28 марта 2023
Япония
28.03.2023, вторник, 13:20
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Колумбия
3'
К. Митома
33'
Д. Дуран
61'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония - Колумбия
90'
+3
Желтая карточка
Д. Валойес
90'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Х. Карраскаль
84'
Замена
К. Куэста
️️️️
Д. Дуран
Замена
Т. Асано
️️️️
Х. Морита
79'
73'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. Борре
72'
Замена
Д. Валойес
️️️️
Д. Ариас
61'
ГОЛ! 1:2!
Р. Борре
Замена
Т. Кубо
️️️️
Т. Нисимура
59'
Замена
А. Секо
️️️️
К. Бангнаганде
59'
Замена
Р. Доан
️️️️
К. Митома
54'
Замена
А. Уэда
️️️️
Ш. Мачино
46'
Замена
В. Эндо
️️️️
Д. Камада
46'
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дуран
Пас отдал
Д. Машадо
Желтая карточка
Ю. Сугавара
31'
17'
Желтая карточка
Д. Санчес
ГОЛ! 1:0!
К. Митома
Пас отдал
Х. Морита
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
23
Даниэль Шмидт
ВР
5
Кашиф Бангнаганде
ЛЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
7
Каору Митома
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
15
Даичи Камада
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
0
Такума Нисимура
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
15
Матеус Урибе
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
3
Аюму Секо
ЦЗ
24
Харуя Фудзи
ЦЗ
27
Рику Ханда
ПЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Ао Танака
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Такума Асано
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
24
Девис Васкес
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
0
Алексис Перес
ЦЗ
6
Хуан Москера
ПЗ
24
Дилан Борреро
ЛВ
22
Диего Валойес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-3-2
23
Шмидт
5
Бангнаганде
4
Итакура
21
Ито
2
Сугавара
5
Морита
7
Митома
15
Камада
14
Ито
9
Мачино
0
Нисимура
4-1-2-2
12
Варгас
2
Муньос
23
Санчес
3
Лукуми
22
Машадо
15
Урибе
8
Карраскаль
10
Ариас
19
Борре
14
Дуран
5
Бангнаганде
3
Секо
3
Секо
5
Бангнаганде
15
Камада
6
Эндо
6
Эндо
15
Камада
0
Нисимура
20
Кубо
20
Кубо
0
Нисимура
5
Морита
18
Асано
18
Асано
5
Морита
7
Митома
10
Доан
10
Доан
7
Митома
9
Мачино
18
Уэда
18
Уэда
9
Мачино
14
Дуран
21
Куэста
21
Куэста
14
Дуран
8
Карраскаль
24
Борреро
24
Борреро
8
Карраскаль
10
Ариас
22
Валойес
22
Валойес
10
Ариас
19
Борре
9
Фалькао
9
Фалькао
19
Борре
Остались в запасе
Япония
Колумбия
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
24
Харуя Фудзи
ЦЗ
27
Рику Ханда
ПЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
17
Ао Танака
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
24
Альваро Монтеро
ВР
24
Девис Васкес
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
0
Алексис Перес
ЦЗ
6
Хуан Москера
ПЗ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
24
Харуя Фудзи
ЦЗ
27
Рику Ханда
ПЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
17
Ао Танака
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
24
Девис Васкес
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
0
Алексис Перес
ЦЗ
6
Хуан Москера
ПЗ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Япония - Колумбия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
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