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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Шотландия - Испания
Шотландия - Испания: обзор матча 28 марта 2023
Шотландия
28.03.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Испания
7'
С. Мактоминей
51'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Испания
Желтая карточка
С. Мактоминей
90'
+6
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
Л. Дайкс
89'
84'
Желтая карточка
Я. Аспас
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
Д. МакГинн
83'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
А. Хики
82'
79'
Замена
Гави
️️️️
Д. Себальос
Желтая карточка
А. Ганн
76'
Замена
Л. Купер
️️️️
К. Тирни
75'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Р. Кристи
74'
68'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
66'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Хоселу
57'
Замена
Я. Аспас
️️️️
М. Мерино
ГОЛ! 2:0!
С. Мактоминей
51'
46'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
П. Порро
46'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Л. Дайкс
34'
Желтая карточка
Э. Робертсон
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
Э. Робертсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Испания
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
0
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
8
Даниэль Себальос
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
17
Доминик Хайам
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Испания
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Гави
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
17
Яго Аспас
ЦФ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ганн
2
Хики
5
Портеус
5
Хэнли
3
Робертсон
6
Тирни
4
Мактоминей
8
МакГрегор
7
МакГинн
11
Кристи
9
Дайкс
4-1-2-2-1
13
Кепа
12
Порро
0
Гарсия
4
Мартинес
14
Гайя
16
Родри
6
Мерино
8
Себальос
11
Пино
21
Оярсабаль
9
Хоселу
6
Тирни
16
Купер
16
Купер
6
Тирни
2
Хики
22
Паттерсон
22
Паттерсон
2
Хики
7
МакГинн
19
Фергюсон
19
Фергюсон
7
МакГинн
11
Кристи
23
МакЛин
23
МакЛин
11
Кристи
9
Дайкс
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
9
Дайкс
12
Порро
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Порро
8
Себальос
9
Гави
9
Гави
8
Себальос
21
Оярсабаль
17
Уильямс
17
Уильямс
21
Оярсабаль
6
Мерино
17
Аспас
17
Аспас
6
Мерино
9
Хоселу
9
Иглесиас
9
Иглесиас
9
Хоселу
Остались в запасе
Шотландия
Испания
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
17
Доминик Хайам
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
17
Доминик Хайам
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Шотландия - Испания
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
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