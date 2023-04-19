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    Расписание матчей 19-04-2023

    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
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    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 18 тур
    19 апреля, среда
    00:00
    Динамо
    Химик-Август
    Не начался
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 43 тур
    19 апреля, среда
    21:45
    Блэкберн
    Ковентри
    Не начался
    19 апреля, среда
    21:45
    Мидлсбро
    Халл Сити
    Не начался
    19 апреля, среда
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    Норвич Сити
    Не начался
    19 апреля, среда
    21:45
    Суонси
    Престон
    Не начался
    19 апреля, среда
    21:45
    Уотфорд
    Кардифф
    Не начался
    19 апреля, среда
    22:00
    Рединг
    Лутон Таун
    Не начался
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