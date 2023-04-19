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Главные новости
«Динамо» выбило «Зенит», расследование по делу Промеса возобновлено, Месси ждут в Саудовской Аравии и другие новости
01:04
Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
2
00:58
Лига чемпионов. Дубль Осимхена помог «Наполи» разгромить «Айнтрахт» (3:0) и пройти дальше
00:54
Лига чемпионов. «Реал» вновь победил «Ливерпуль» (1:0) и прошел в 1/4 финала
00:48
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Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк показала татуировку на обнаженной груди
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Все новости
00:44
Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти в ворота «Зенита»
1
00:34
Видео
Игроки «Зенита» поддержали заряд виража «Fan ID – убийца футбола»
1
00:25
«Нужно выбирать спортивную составляющую, а не финансовую»: Зуев – о Бакаеве
2
00:14
Лодыгин: «Я супервратарь, всегда буду себя таким считать»
2
00:06
Губерниев: «Даже тюменские ежи видели, что на Тюкавине был пенальти»
4
15 марта
23:59
«Планирую провести здесь много лет»: воспитанник «Манчестер Сити» намерен получить гражданство России
23:50
Стало известно, сколько заработал судья Кукуляк за матч «Зенит» – «Динамо»
11
23:43
Йоканович поделился эмоциями от победы над «Зенитом»
23:34
Глава «Динамо» предложил проверить судью Кукуляка на детекторе лжи
5
23:29
Стало известно, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»
9
23:21
Бакаев объяснил, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»
7
23:15
Семак оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»
4
23:02
Йоканович прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Зенита»
2
22:55
Сазонову вручили чемпионскую медаль после прохода «Зенита»
22:55
Текст
Судейство – главная проблема матча «Зенита» и «Динамо». Очень много спорных решений
7
22:54
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«Реал» или «Ливерпуль»? Получите фрибет 2000 рублей и ставьте на матч Лиги чемпионов
22:49
Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
4
22:42
Зарема: «За «Динамо» против «Зенита» болела вся страна»
28
22:38
Бывший арбитр ФИФА – о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Правила для всех равные, но для кого-то они равнее»
6
22:37
«Я ***, дорогая редакция»: Рабинер – о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»
7
22:31
Уткин поиздевался над «Зенитом» после вылета из Кубка России: «А нет еще пути болот?»
16
22:28
Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо»
9
22:27
Хвича – в старте «Наполи» на матч с «Айнтрахтом»
22:17
⚡ Fonbet Кубок России. «Зенит» по пенальти проиграл «Динамо» и вылетел из турнира
122
21:54
«Реал» – «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
2
21:40
Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» (Игорь Федотов)
25
21:33
Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
21:24
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 120 миллионов за форварда «Айнтрахта»
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Расписание матчей 19-04-2023
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Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 18 тур
19 апреля, среда
00:00
Динамо
Химик-Август
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Англия. Чемпионшип (2022/2023), 43 тур
19 апреля, среда
21:45
Блэкберн
Ковентри
Не начался
19 апреля, среда
21:45
Мидлсбро
Халл Сити
Не начался
19 апреля, среда
21:45
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
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19 апреля, среда
21:45
Суонси
Престон
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19 апреля, среда
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Уотфорд
Кардифф
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19 апреля, среда
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