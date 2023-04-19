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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Истанбул Башакшехир - Фенербахче: обзор матча 19 апреля 2023
Истанбул Башакшехир
19.04.2023, среда, 20:30
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
30'
Д. Алексич
88'
Ж. Педро
90+3'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Вторая желтая
О. Али Саинер
90'
+7
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Ж. Педро
88'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
С. Дурсун
Желтая карточка
М. Зенгезер
85'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Тюрук
85'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Д. Алексич
85'
Желтая карточка
М. Текдемир
83'
83'
Замена
С. Дурсун
️️️️
В. Арао
Замена
А. Янузай
️️️️
Ж. Фигейредо
80'
Желтая карточка
Д. Алексич
74'
Вторая желтая
А. Туба
70'
Желтая карточка
А. Туба
67'
63'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Креспо
Желтая карточка
Л. Билья
50'
Желтая карточка
О. Али Саинер
50'
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Гюлер
46'
Замена
Э. Мор
️️️️
Д. Росси
46'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Д. Остерволде
45'
+2
Желтая карточка
Д. Остерволде
Желтая карточка
П. Шиш
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Алексич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Зенгезер
6
Лима
21
Текдемир
9
Алексич
5
Туба
3
Дуарте
6
Билья
9
Тюрук
21
Шиш
25
Фигейредо
3-1-3-2-1
70
Эгрибаят
24
Остерволде
41
Салаи
4
Акайдын
15
Арао
19
Креспо
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
15
Гюлер
9
Росси
13
Валенсия
9
Тюрук
19
Озкан
19
Озкан
9
Тюрук
25
Фигейредо
24
Янузай
24
Янузай
25
Фигейредо
9
Алексич
19
Кени
19
Кени
9
Алексич
24
Остерволде
7
Алиоски
7
Алиоски
24
Остерволде
19
Креспо
8
Яндас
8
Яндас
19
Креспо
9
Росси
7
Мор
7
Мор
9
Росси
15
Арао
19
Дурсун
19
Дурсун
15
Арао
15
Гюлер
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
15
Гюлер
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
7
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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