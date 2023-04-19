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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Антальяспор
Истанбулспор - Антальяспор: обзор матча 19 апреля 2023
Истанбулспор
19.04.2023, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 3
Завершен
Антальяспор
6'
Э. Рроца
45'
М. Ба
55'
О. Эргюн
42'
Фернандо
51'
Х. Райт
88'
Х. Райт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Антальяспор
90'
+6
Замена
О. Топрак
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
О. Эргюн
90'
88'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Х. Райт
Желтая карточка
Д. Йенсен
87'
Желтая карточка
Д. Духани
84'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
В. Этеми
84'
79'
Желтая карточка
Фреди
Замена
А. Ясар
️️️️
Д. Аксу
78'
Желтая карточка
Д. Аксу
74'
Замена
М. Сарикайя
️️️️
М. Ба
73'
Замена
Э. Эрсой
️️️️
Д. Эйнга-Локило
73'
71'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
М. Ба
63'
62'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Ндао
ГОЛ! 3:2!
О. Эргюн
55'
51'
ГОЛ! 2:2!
Х. Райт
Пас отдал
Г. Вурал
Желтая карточка
В. Этеми
47'
46'
Замена
Фреди
️️️️
Д. Синик
46'
Замена
Э. Ракип
️️️️
У. Акыйол
ГОЛ! 2:1!
М. Ба
Пас отдал
Д. Эйнга-Локило
45'
42'
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
Желтая карточка
Д. Эйнга-Локило
31'
ГОЛ! 1:0!
Э. Рроца
Пас отдал
Э. Эзе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
23
Эдуарт Рроца
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
90
Эмека Эзе
ЦФ
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
20
Фернандо
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
16
Фреди
АП
27
Уссам Гаша
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
4-2-3-1
1
Йенсен
3
Аксу
21
Есиль
15
Дели
21
Духани
12
Ба
4
Эргюн
72
Этеми
23
Рроца
98
Эйнга-Локило
90
Эзе
4-2-2-2
23
Лейте
7
Балчи
89
Сары
42
Узунхан
77
Вурал
19
Акыйол
20
Фернандо
18
Ндао
70
Синик
8
Ларссон
11
Райт
3
Аксу
66
Ясар
66
Ясар
3
Аксу
98
Эйнга-Локило
5
Эрсой
5
Эрсой
98
Эйнга-Локило
12
Ба
24
Сарикайя
24
Сарикайя
12
Ба
72
Этеми
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
72
Этеми
20
Фернандо
21
Топрак
21
Топрак
20
Фернандо
19
Акыйол
6
Ракип
6
Ракип
19
Акыйол
70
Синик
16
Фреди
16
Фреди
70
Синик
18
Ндао
91
Йылдырым
91
Йылдырым
18
Ндао
8
Ларссон
10
Накадзима
10
Накадзима
8
Ларссон
Остались в запасе
Истанбулспор
Антальяспор
59
Альп Арда
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
27
Уссам Гаша
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
27
Уссам Гаша
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Истанбулспор - Антальяспор
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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