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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Адана Демирспор
Коньяспор - Адана Демирспор: обзор матча 19 апреля 2023
Коньяспор
19.04.2023, среда, 20:30
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Адана Демирспор
40'
М. Эмрели
28'
Б. Ндиайе
56'
Ш. Ндиайе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Адана Демирспор
84'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Ш. Ндиайе
84'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
Б. Ндиайе
Замена
К. Михаляк
️️️️
M. Moreno
74'
74'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Э. Акбаба
74'
Замена
Й. Манев
️️️️
Б. Стамбули
71'
Желтая карточка
Й. Свенссон
Замена
Д. Павичич
️️️️
А. Посуэло
60'
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Бухалакис
60'
Замена
Р. Мурич
️️️️
М. Эмрели
60'
58'
Замена
Г. Инлер
️️️️
А. Оникуру
Желтая карточка
И. Сехич
56'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ш. Ндиайе
48'
Красная карточка
Д. Акинтола
ГОЛ! 1:1!
М. Эмрели
40'
Желтая карточка
M. Moreno
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
Ш. Ндиайе
13'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Хорхе Морель
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
12
Гильерме
5
Язгили
5
Кальво
2
Огуз
6
Дикмен
7
8
Посуэло
41
Бухалакис
11
Эмрели
92
Диуф
2-1-4-2-1
25
Эзбир
45
Четин
13
Родригес
21
Стамбули
5
Ндиайе
8
Акинтола
22
Свенссон
5
Морель
8
Акбаба
7
Оникуру
27
Ндиайе
41
Бухалакис
8
Пас
8
Пас
41
Бухалакис
8
Посуэло
24
Павичич
24
Павичич
8
Посуэло
7
77
Михаляк
77
Михаляк
7
11
Эмрели
11
Мурич
11
Мурич
11
Эмрели
21
Стамбули
55
Манев
55
Манев
21
Стамбули
8
Акбаба
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Акбаба
7
Оникуру
88
Инлер
88
Инлер
7
Оникуру
5
Ндиайе
8
Соялп
8
Соялп
5
Ндиайе
27
Ндиайе
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
27
Ндиайе
Остались в запасе
Коньяспор
Адана Демирспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Коньяспор - Адана Демирспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Конья
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