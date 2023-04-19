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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 19 апреля 2023
ЦСКА
19.04.2023, среда, 19:00
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Урал
88'
Х. Медина (П)
70'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Урал
90'
Замена
️️️️
А. Каштанов
90'
Замена
А. Мамин
️️️️
Э. Бикфалви
88'
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Медина
88'
Замена
К. Глебов
️️️️
М. Гайич
82'
78'
Желтая карточка
А. Каштанов
Замена
Е. Носков
️️️️
Ф. Чалов
78'
Замена
Х. Медина
️️️️
Х. Карраскаль
78'
74'
Замена
Эмерсон
️️️️
Е. Филипенко
70'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
65'
Замена
️️️️
Р. Влут
65'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Л. Ранджелович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
1
Илья Помазун
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
17
Лука Цулукидзе
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
4-2-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
22
Гайич
14
Зделар
5
Мендес
10
Обляков
15
Карраскаль
91
Заболотный
63
Чалов
4-1-1-2-2
1
Помазун
22
Бевеев
2
Бегич
24
Филипенко
15
Кулаков
75
Сиссе
33
Мишкич
77
Ранджелович
10
Бикфалви
79
Каштанов
20
Влут
63
Чалов
91
Носков
91
Носков
63
Чалов
22
Гайич
17
Глебов
17
Глебов
22
Гайич
15
Карраскаль
28
Медина
28
Медина
15
Карраскаль
24
Филипенко
25
Эмерсон
25
Эмерсон
24
Филипенко
10
Бикфалви
46
Мамин
46
Мамин
10
Бикфалви
77
Ранджелович
14
Железнов
14
Железнов
77
Ранджелович
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
1
Олег Баклов
ВР
17
Лука Цулукидзе
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
17
Лука Цулукидзе
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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