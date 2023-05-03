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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 03 мая 2023
Урал
03.05.2023, среда, 17:00
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЦСКА
51'
Р. Влут (П)
45+3'
Х. Медина
57'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Урал - ЦСКА
Желтая карточка
И. Помазун
90'
+4
Замена
Е. Татаринов
️️️️
Д. Мишкич
87'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Сиссе
87'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Л. Ранджелович
82'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Юшин
71'
57'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Чалов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Влут
51'
46'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
К. Кучаев
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Х. Медина
Пас отдал
В. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
22
Мингиян Бевеев
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
20
Рай Влут
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Александр Юшин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
97
Илья Ишков
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Помазун
22
Бевеев
25
Эмерсон
2
Бегич
15
Кулаков
75
Сиссе
33
Мишкич
10
Бикфалви
20
Влут
77
Ранджелович
7
Юшин
4-2-3-1
35
Акинфеев
22
Гайич
4
Роша
78
Дивеев
27
Мойзес
14
Зделар
5
Мендес
28
Медина
10
Обляков
18
Кучаев
91
Заболотный
75
Сиссе
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
75
Сиссе
77
Ранджелович
92
Подберезкин
92
Подберезкин
77
Ранджелович
7
Юшин
14
Железнов
14
Железнов
7
Юшин
33
Мишкич
10
Татаринов
10
Татаринов
33
Мишкич
18
Кучаев
63
Чалов
63
Чалов
18
Кучаев
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
17
Лука Цулукидзе
АП
97
Илья Ишков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
17
Лука Цулукидзе
АП
97
Илья Ишков
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Урал - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Резервный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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