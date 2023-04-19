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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Рух
Ингулец - Рух: обзор матча 19 апреля 2023
Ингулец
19.04.2023, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Рух
15'
М. Ковалев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Рух
90'
Вторая желтая
В. Соломон-Отабор
Желтая карточка
А. Козак
84'
84'
Желтая карточка
А. Китела
77'
Замена
Я. Карабин
️️️️
Д. Пидгурский
Замена
Д. Поспелов
️️️️
И. Головкин
72'
Замена
В. Одарюк
️️️️
Д. Резепов
69'
48'
Желтая карточка
Ф. Альваренга
Желтая карточка
А. Кучеренко
45'
+2
39'
Желтая карточка
В. Соломон-Отабор
30'
Замена
Ф. Альваренга
️️️️
М. Мысык
30'
Замена
А. Китела
️️️️
В. Роман
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ковалев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
33
Марьян Мысык
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
3-1-3-3
12
Паламарчук
29
Смоляков
55
Ковалев
33
Нагиев
23
Кучеренко
5
Запорожец
21
Клименко
88
Кухарук
10
Козак
97
Резепов
24
Головкин
4-1-1-3-1
79
Панькив
93
Роман
92
Слюбик
17
Слюсар
73
Лях
6
Пидгурский
6
Довгий
13
Соломон-Отабор
33
Мысык
70
Климчук
30
Таллес
24
Головкин
60
Поспелов
60
Поспелов
24
Головкин
97
Резепов
8
Одарюк
8
Одарюк
97
Резепов
93
Роман
75
Китела
75
Китела
93
Роман
6
Пидгурский
19
Карабин
19
Карабин
6
Пидгурский
33
Мысык
18
Альваренга
18
Альваренга
33
Мысык
Остались в запасе
Ингулец
Рух
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
7
Олег Осипенко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
10
Остап Притула
АП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
7
Олег Осипенко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
10
Остап Притула
АП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Ингулец - Рух
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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