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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 19 апреля 2023
Краснодар
19.04.2023, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
3 : 2
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Крылья Советов
32'
Э. Сперцян
70'
Д. Кордоба
90+3'
Д. Цыпченко
90+6'
И. Гапонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Крылья Советов
Пенальти не реализован!
Ю. Горшков
ГОЛ!
И. Ахметов
3:0
Пенальти не реализован!
В. Писарский
ГОЛ!
М. Баньяц
2:0
Пенальти не реализован!
Г. Бейл
ГОЛ!
Э. Сперцян
1:0
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
И. Гапонов
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Цыпченко
90'
Желтая карточка
Г. Бейл
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Д. Кордоба
89'
80'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
А. Зуев
78'
Замена
В. Писарский
️️️️
В. Шитов
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
75'
Замена
С. Волков
️️️️
С. Петров
75'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
К. Рамирес
70'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Ионов
64'
Замена
️️️️
Н. Кривцов
64'
61'
Замена
Ф. Костанца
️️️️
М. Витюгов
47'
Вторая желтая
А. Рахманович
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Н. Рассказов
46'
Замена
Б. Гарре
️️️️
А. Чиркович
44'
Желтая карточка
А. Рахманович
ГОЛ! 1:0!
Э. Сперцян
32'
Замена
М. Баньяц
️️️️
А. Черников
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
4
Литвинов
98
Петров
53
Черников
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Ионов
9
Кордоба
11
Батчи
3-1-1-3-2
1
Овсянников
23
Бейл
95
Гапонов
31
Зотов
8
Витюгов
6
Бабкин
15
Рассказов
11
Рахманович
32
Чиркович
73
Шитов
17
Зуев
98
Петров
82
Волков
82
Волков
98
Петров
53
Черников
7
Баньяц
7
Баньяц
53
Черников
11
Ионов
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Ионов
9
Кордоба
99
Кобнан
99
Кобнан
9
Кордоба
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
15
Рассказов
4
Горшков
4
Горшков
15
Рассказов
8
Витюгов
22
Костанца
22
Костанца
8
Витюгов
32
Чиркович
7
Гарре
7
Гарре
32
Чиркович
17
Зуев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
17
Зуев
73
Шитов
77
Писарский
77
Писарский
73
Шитов
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Ивич
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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