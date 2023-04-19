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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Касымпаша
Кайсериспор - Касымпаша: обзор матча 19 апреля 2023
Кайсериспор
19.04.2023, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Касымпаша
90'
+3
Красная карточка
П. Джилободжи
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Э. Бассан
82'
82'
Замена
С. Баокен
️️️️
Б. Койта
Замена
М. Гавранович
️️️️
Б. Менса
77'
Замена
Д. Аттама
️️️️
К. Манэ
76'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Я. Ака
65'
65'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Х. Хайрадинович
46'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
М. Шуиар
30'
Желтая карточка
М. Тирпа
Желтая карточка
О. Кеман
12'
11'
Желтая карточка
Б. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
19
Антони Узодимма
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Касымпаша
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
24
Берат Эскин
ОП
20
Мигел Кардозу
ПВ
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
15
Таркан Сербест
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
8
Тунай Торун
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
2-1-5-2
25
Баязит
54
Кочаман
4
Коловециос
19
Узодимма
43
Менса
17
Бассан
79
Ака
9
Тиам
8
Кеман
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
3-2-2-2-1
19
Гювенк
4
Донк
3
Джилободжи
25
Тирпа
70
Силва
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
8
Шуиар
55
Койта
79
Ака
20
Кардозу
20
Кардозу
79
Ака
20
Карлос Манэ
3
Аттама
3
Аттама
20
Карлос Манэ
17
Бассан
28
Дживелек
28
Дживелек
17
Бассан
43
Менса
19
Гавранович
19
Гавранович
43
Менса
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
9
Эйссерик
10
Хайрадинович
8
Шуиар
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
8
Шуиар
55
Койта
13
Баокен
13
Баокен
55
Койта
Остались в запасе
Кайсериспор
Касымпаша
1
Дженк Генен
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Эрдем Канполат
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
15
Таркан Сербест
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
15
Таркан Сербест
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Кайсериспор - Касымпаша
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
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