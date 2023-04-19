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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Акрон - Спартак
Акрон - Спартак: обзор матча 19 апреля 2023
Акрон
19.04.2023, среда, 16:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Спартак
41'
А. Понсе
45+1'
Н. Салтыков
77'
Т. Тавареш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Акрон - Спартак
Замена
Д. Сасин
️️️️
Д. Полубояринов
90'
+3
Замена
П. Шакуро
️️️️
Н. Салтыков
90'
+3
77'
ГОЛ! 2:1!
Т. Тавареш
Пас отдал
А. Зиньковский
65'
Замена
П. Мелешин
️️️️
К. Мартинс
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Килин
62'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
62'
61'
Желтая карточка
А. Дуарте
59'
Замена
Д. Зорин
️️️️
М. Игнатов
Желтая карточка
К. Савичев
52'
46'
Замена
Л. Классен
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
П. Маслов
️️️️
Д. Денисов
ГОЛ! 2:0!
Н. Салтыков
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Понсе
41'
Замена
Е. Песегов
️️️️
М. Палиенко
29'
23'
Пенальти не реализован!
Б. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
15
Томаш Тавареш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Спартак
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Волков
5
Ходжаниязов
3
Сагуткин
27
Чудин
4
Савичев
6
Макаров
20
Полубояринов
14
Салтыков
99
Палиенко
18
Килин
9
Понсе
4-1-2-2-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
23
Чернов
15
Тавареш
35
Мартинс
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
77
Зиньковский
17
Кейта
14
Салтыков
90
Шакуро
90
Шакуро
14
Салтыков
99
Палиенко
7
Песегов
7
Песегов
99
Палиенко
20
Полубояринов
77
Сасин
77
Сасин
20
Полубояринов
18
Килин
11
Апеков
11
Апеков
18
Килин
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
47
Зобнин
32
Классен
32
Классен
47
Зобнин
97
Денисов
39
Маслов
39
Маслов
97
Денисов
8
Игнатов
28
Зорин
28
Зорин
8
Игнатов
35
Мартинс
11
Мелешин
11
Мелешин
35
Мартинс
Остались в запасе
Акрон
Спартак
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Акрон - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Кристалл
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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