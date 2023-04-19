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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Стремсгодсет
Лиллестрем - Стремсгодсет: обзор матча 19 апреля 2023
Лиллестрем
19.04.2023, среда, 19:30
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
4 : 3
Завершен
Стремсгодсет
23'
Э. Гарнас
25'
Л. Ольсен
85'
Г. Осен
90+5'
А. Адамс
32'
Д. Ипалибо
39'
Г. Вальсвик
76'
М. Менерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Стремсгодсет
ГОЛ! 4:3!
А. Адамс
90'
+5
90'
+3
Замена
Э. Боахен
️️️️
Й. Брюнес
ГОЛ! 3:3!
Г. Осен
Пас отдал
В. Драгснес
85'
77'
Желтая карточка
М. Менерт
76'
ГОЛ! 2:3!
М. Менерт
Пас отдал
J. Ekeland
Замена
В. Хофф
️️️️
М. Кнудсен
75'
67'
Замена
J. Ekeland
️️️️
Т. Гулликсен
67'
Замена
О. Энерсен
️️️️
Т. Грегор
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
66'
39'
ГОЛ! 2:2!
Г. Вальсвик
Пас отдал
Г. Штенгель
32'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ипалибо
Пас отдал
Й. Брюнес
ГОЛ! 2:0!
Л. Ольсен
25'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарнас
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
19
Кристоффер Теннессен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
77
Маркус Менерт
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
8
Крешник Красники
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
11
Jostein Ekeland
ЦП
14
Оле Энерсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
2-3-5
20
Драгснес
28
Габриэльсен
23
Осен
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
4
Гарнас
45
Адамс
2
Рангер
19
Теннессен
21
Кристиансен
4-1-1-4
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
19
Лейфссон
18
Ипалибо
10
Штенгель
77
Менерт
8
Гулликсен
4
Грегор
14
Брюнес
4
Кнудсен
15
Хофф
15
Хофф
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
14
Брюнес
18
Боахен
18
Боахен
14
Брюнес
8
Гулликсен
11
11
8
Гулликсен
4
Грегор
14
Энерсен
14
Энерсен
4
Грегор
Остались в запасе
Лиллестрем
Стремсгодсет
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
4
Vetle Skjaervik
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
8
Крешник Красники
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
4
Vetle Skjaervik
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Остались в запасе
8
Крешник Красники
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Лиллестрем - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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