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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Бенфика
Интер - Бенфика: обзор матча 19 апреля 2023
Интер
19.04.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 3
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Бенфика
14'
Н. Барелла
65'
Л. Мартинес
78'
Х. Корреа
38'
Ф. Эушнес
86'
А. Силва
90+5'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Бенфика
90'
+6
Желтая карточка
Д. Нерес
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
П. Муса
89'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
Ж. Мариу
86'
ГОЛ! 3:2!
А. Силва
Пас отдал
А. Гримальдо
81'
Желтая карточка
П. Муса
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Бастони
80'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
80'
80'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Шикинью
80'
Замена
П. Муса
️️️️
Рафа
ГОЛ! 3:1!
Х. Корреа
Пас отдал
Ф. Димарко
78'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Н. Барелла
76'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
76'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
76'
74'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Г. Рамуш
ГОЛ! 2:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Ф. Димарко
65'
49'
Желтая карточка
Рафа
46'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Жилберто
38'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Эушнес
Пас отдал
Рафа
ГОЛ! 1:0!
Н. Барелла
Пас отдал
Л. Мартинес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Джеко
10
Мартинес
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
12
Жилберто
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
22
Шикинью
27
Рафа
9
Рамуш
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
95
Бастони
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
95
Бастони
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
22
Шикинью
87
Невеш
87
Невеш
22
Шикинью
23
Мариу
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
23
Мариу
9
Рамуш
11
Гедеш
11
Гедеш
9
Рамуш
12
Жилберто
7
Нерес
7
Нерес
12
Жилберто
27
Рафа
9
Муса
9
Муса
27
Рафа
Остались в запасе
Интер
Бенфика
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Интер - Бенфика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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