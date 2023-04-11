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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Интер
Бенфика - Интер: обзор матча 11 апреля 2023
Бенфика
11.04.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Интер
51'
Н. Барелла
82'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Интер
90'
+1
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
86'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Д. Дюмфрис
83'
Желтая карточка
Э. Джеко
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Лукаку
Замена
Д. Нерес
️️️️
Флорентину
64'
63'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
63'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
63'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
51'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Пас отдал
А. Бастони
50'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
А. Силва
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЛЗ
20
Жоау Томе
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
5
Морато
12
Жилберто
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
22
Шикинью
27
Рафа
9
Рамуш
4-1-3-2
24
Онана
36
Дармиан
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Джеко
10
Мартинес
12
Флорентину
7
Нерес
7
Нерес
12
Флорентину
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
24
Дюмфрис
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
24
Дюмфрис
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Бенфика
Интер
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЛЗ
20
Жоау Томе
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЛЗ
20
Жоау Томе
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Бенфика - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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