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    Расписание матчей 10-04-2023

    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 41 тур
    10 апреля, понедельник
    14:30
    Хаддерсфилд Таун
    Блэкберн
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Бирмингем Сити
    Сток Сити
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Кардифф
    Сандерленд
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Ковентри
    Уотфорд
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Халл Сити
    Миллуолл
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Лутон Таун
    Блэкпул
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Норвич Сити
    Ротерхэм
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Престон
    Рединг
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Вест Бромвич
    Куинз Парк Рейнджерс
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Уиган Атлетик
    Суонси
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    19:30
    Бристоль Сити
    Мидлсбро
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    22:00
    Бернли
    Шеффилд Юнайтед
    Не начался
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 27 тур
    10 апреля, понедельник
    15:15
    Лугано
    Санкт-Галлен
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:30
    Винтертур
    Люцерн
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    17:30
    Янг Бойз
    Грассхоппер
    Не начался
    Норвегия. Элитсериен 2023, 1 тур
    10 апреля, понедельник
    15:30
    Русенборг
    Викинг
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    18:00
    Олесунн
    Волеренга
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    18:00
    ХамКам
    Сандефьорд
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    18:00
    Лиллестрем
    Стремсгодсет
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    18:00
    Сарпсборг 08
    Буде-Глимт
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    18:00
    Стабек
    Одд
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    18:00
    Тромсе
    Мольде
    Не начался
    10 апреля, понедельник
    20:15
    Бранн
    Хаугесунд
    Не начался
    Испания. Примера (2022/2023), 28 тур
    10 апреля, понедельник
    22:00
    Барселона
    Жирона
    Не начался
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