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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Брондбю
Нордшелланд - Брондбю: обзор матча 10 апреля 2023
Нордшелланд
10.04.2023, понедельник, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Брондбю
12'
Э. Нуама
29'
М. Фрезе
76'
О. Омойджуанфо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Брондбю
Желтая карточка
М. Фрезе
90'
+2
88'
Замена
Р. Лауритсен
️️️️
Ф. Винтер
88'
Замена
О. Швартау
️️️️
А. Слимане
87'
Желтая карточка
А. Слимане
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Диоманде
85'
Замена
Э. Марксен
️️️️
Д. Свенссон
85'
78'
Желтая карточка
О. Омойджуанфо
78'
Замена
Д. Белл
️️️️
С. Хедлунд
Желтая карточка
А. Хансен
77'
77'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
С. Серас Себулонсен
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Омойджуанфо
72'
Желтая карточка
М. Квистгарден
Замена
Р. Асконе
️️️️
В. Фагир
68'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. Доржель
64'
64'
Замена
К. Менса
️️️️
Б. Риверос
Желтая карточка
Я. Кристенсен
49'
43'
Желтая карточка
Н. Валлис
ГОЛ! 2:0!
М. Фрезе
Пас отдал
М. Доржель
29'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нуама
Пас отдал
Я. Кристенсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
20
Марио Доржель
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Хансен
3
Фрезе
4
Хансен
39
Нагало
24
Свенссон
2
Вилладсен
20
Доржель
33
Кристенсен
10
Диоманде
7
Нуама
19
Фагир
4-2-1-3
1
Хермансен
28
Себулонсен
3
Винтер
15
Риверос
5
Тшиемб
20
Слимане
10
Васс
7
Валлис
30
Квистгарден
15
Хедлунд
10
Омойджуанфо
24
Свенссон
15
Марксен
15
Марксен
24
Свенссон
19
Фагир
27
Асконе
27
Асконе
19
Фагир
10
Диоманде
28
Кулибали
28
Кулибали
10
Диоманде
20
Доржель
8
Нигрен
8
Нигрен
20
Доржель
3
Винтер
5
Лауритсен
5
Лауритсен
3
Винтер
15
Риверос
14
Менса
14
Менса
15
Риверос
28
Себулонсен
26
Эвьен
26
Эвьен
28
Себулонсен
15
Хедлунд
8
Белл
8
Белл
15
Хедлунд
20
Слимане
29
Швартау
29
Швартау
20
Слимане
Остались в запасе
Нордшелланд
Брондбю
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
47
Магнус Мунк
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
47
Магнус Мунк
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Нордшелланд - Брондбю
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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