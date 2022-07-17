Нильс Фредриксен
Тренер
|Имя
|Нильс
|Фамилия
|Фредриксен
|Команда
|Брондбю
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|11 сентября 1968
|Имя
|Нильс
|Фамилия
|Фредриксен
|Команда
|Брондбю
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|11 сентября 1968
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Брондбю
|5 : 2
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|27.02.2023
|Мидтьюлланд
|0 : 1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|05.03.2023
|Люнгбю
|1 : 0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|12.03.2023
|Брондбю
|2 : 1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Брондбю
|22
|8
|7
|7
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Брондбю
|1 : 0
|Орхус
|24.07.2022
|Брондбю
|1 : 3
|Нордшелланд
|31.07.2022
|Силькеборг
|2 : 0
|Брондбю
|07.08.2022
|Копенгаген
|4 : 1
|Брондбю
|14.08.2022
|Брондбю
|2 : 0
|Оденсе
|21.08.2022
|Ольборг
|2 : 1
|Брондбю
|29.08.2022
|Брондбю
|0 : 2
|Мидтьюлланд
|04.09.2022
|Хорсенс
|0 : 2
|Брондбю
|11.09.2022
|Брондбю
|2 : 2
|Рандерс
|18.09.2022
|Виборг
|0 : 0
|Брондбю
|02.10.2022
|Брондбю
|3 : 3
|Люнгбю
|09.10.2022
|Рандерс
|2 : 3
|Брондбю
|16.10.2022
|Брондбю
|1 : 1
|Копенгаген
|23.10.2022
|Орхус
|2 : 2
|Брондбю
|30.10.2022
|Брондбю
|3 : 2
|Ольборг
|06.11.2022
|Оденсе
|1 : 1
|Брондбю
|13.11.2022
|Брондбю
|0 : 2
|Виборг
|19.02.2023
|Брондбю
|5 : 2
|Хорсенс
|27.02.2023
|Мидтьюлланд
|0 : 1
|Брондбю
|05.03.2023
|Люнгбю
|1 : 0
|Брондбю
|12.03.2023
|Брондбю
|2 : 1
|Силькеборг
|19.03.2023
|Нордшелланд
|0 : 0
|Брондбю