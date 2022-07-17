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    Нильс Фредриксен

    Тренер
    Имя Нильс
    Фамилия Фредриксен
    Команда Брондбю
    Гражданство Дания
    Дата рождения 11 сентября 1968
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Брондбю 5 : 2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    27.02.2023 Мидтьюлланд 0 : 1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    05.03.2023 Люнгбю 1 : 0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    12.03.2023 Брондбю 2 : 1 Силькеборг Дания. Суперлига, 21 тур
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