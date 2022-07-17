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    Нильс Фредриксен - статистика

    Тренер
    Имя Нильс
    Фамилия Фредриксен
    Команда Брондбю
    Гражданство Дания
    Дата рождения 11 сентября 1968
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Нордшелланд 2 : 1 Брондбю Дания. Суперлига, 22 тур
    02.04.2023 Брондбю 0 : 3 Виборг Дания. Суперлига, 1 тур
    10.04.2023 Нордшелланд 2 : 1 Брондбю Дания. Суперлига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брондбю 32 8 10 14
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Брондбю 1 : 0 Орхус
    24.07.2022 Брондбю 1 : 3 Нордшелланд
    31.07.2022 Силькеборг 2 : 0 Брондбю
    07.08.2022 Копенгаген 4 : 1 Брондбю
    14.08.2022 Брондбю 2 : 0 Оденсе
    21.08.2022 Ольборг 2 : 1 Брондбю
    29.08.2022 Брондбю 0 : 2 Мидтьюлланд
    04.09.2022 Хорсенс 0 : 2 Брондбю
    11.09.2022 Брондбю 2 : 2 Рандерс
    18.09.2022 Виборг 0 : 0 Брондбю
    02.10.2022 Брондбю 3 : 3 Люнгбю
    09.10.2022 Рандерс 2 : 3 Брондбю
    16.10.2022 Брондбю 1 : 1 Копенгаген
    23.10.2022 Орхус 2 : 2 Брондбю
    30.10.2022 Брондбю 3 : 2 Ольборг
    06.11.2022 Оденсе 1 : 1 Брондбю
    13.11.2022 Брондбю 0 : 2 Виборг
    19.02.2023 Брондбю 5 : 2 Хорсенс
    27.02.2023 Мидтьюлланд 0 : 1 Брондбю
    05.03.2023 Люнгбю 1 : 0 Брондбю
    12.03.2023 Брондбю 2 : 1 Силькеборг
    19.03.2023 Нордшелланд 2 : 1 Брондбю
    02.04.2023 Брондбю 0 : 3 Виборг
    10.04.2023 Нордшелланд 2 : 1 Брондбю
    16.04.2023 Брондбю 0 : 0 Орхус
    23.04.2023 Брондбю 0 : 0 Рандерс
    30.04.2023 Копенгаген 0 : 0 Брондбю
    07.05.2023 Рандерс 0 : 0 Брондбю
    14.05.2023 Брондбю 0 : 0 Копенгаген
    21.05.2023 Виборг 0 : 0 Брондбю
    29.05.2023 Брондбю 0 : 0 Нордшелланд
    04.06.2023 Орхус 0 : 0 Брондбю
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