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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Санкт-Галлен
Лугано - Санкт-Галлен: обзор матча 10 апреля 2023
Лугано
10.04.2023, понедельник, 15:15
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
22'
Р. Штеффен
90+5'
Ч. Аколо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Санкт-Галлен
Желтая карточка
М. Факкинетти
90'
+5
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Аколо
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
85'
Желтая карточка
А. Вальчи
82'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
К. Витциг
Замена
М. Амура
️️️️
И. Алиседа
79'
74'
Замена
А. Крауши
️️️️
П. Суттер
73'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
Р. Штеффен
64'
62'
Желтая карточка
Л. Гертлер
Замена
М. Боттани
️️️️
Д. Эспиноса
59'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
М. Валенсуэла
59'
Замена
У. Бизлими
️️️️
Б. Бабич
56'
46'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Г. Карлен
36'
Замена
А. Вальчи
️️️️
М. Маглица
ГОЛ! 1:0!
Р. Штеффен
Пас отдал
И. Алиседа
22'
Желтая карточка
А. Хайдари
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Санкт-Галлен
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Сайпи
16
Валенсуэла
21
Хайдари
28
Хайризи
20
Думбия
14
Саббатини
28
Мачек
11
Штеффен
27
Бабич
4
Эспиноса
31
Алиседа
2-5-2-1
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
6
Суттер
88
Квинтийя
7
Витциг
21
Гуйемено
16
Гертлер
22
Шмидт
13
Карлен
29
Латте-Лат
27
Бабич
25
Бизлими
25
Бизлими
27
Бабич
16
Валенсуэла
7
Факкинетти
7
Факкинетти
16
Валенсуэла
31
Алиседа
9
Амура
9
Амура
31
Алиседа
4
Эспиноса
10
Боттани
10
Боттани
4
Эспиноса
6
Маглица
5
Вальчи
5
Вальчи
6
Маглица
6
Суттер
17
Крауши
17
Крауши
6
Суттер
13
Карлен
69
Геббельс
69
Геббельс
13
Карлен
21
Гуйемено
77
Аколо
77
Аколо
21
Гуйемено
7
Витциг
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Витциг
Остались в запасе
Лугано
Санкт-Галлен
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
16
Ранди Шнайдер
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Остались в запасе
16
Ранди Шнайдер
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Санкт-Галлен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
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