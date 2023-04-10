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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Уотфорд
Ковентри - Уотфорд: обзор матча 10 апреля 2023
Ковентри
10.04.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 2
Завершен
Уотфорд
58'
М. Гудден
72'
Б. Шиф
6'
Ж. Педро
45+1'
И. Луза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Уотфорд
88'
Желтая карточка
У. Худт
85'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Л. Бакуна
84'
Замена
К. Сема
️️️️
А. Камара
ГОЛ! 2:2!
Б. Шиф
Пас отдал
М. Гудден
72'
62'
Желтая карточка
И. Луза
59'
Желтая карточка
Л. Бакуна
ГОЛ! 1:2!
М. Гудден
Пас отдал
В. Дьекереш
58'
Желтая карточка
Л. Макнелли
45'
+3
Желтая карточка
Д. Экклз
45'
+3
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
И. Луза
36'
Желтая карточка
Х. Чодури
Желтая карточка
К. МакФадзин
14'
12'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Б. Ассомбалонга
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Р. Портеус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ковентри
44
Киан Тайлер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Уотфорд
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
3-4-1-2
13
Уилсон
15
Макнелли
2
Дойл
5
МакФадзин
3
Уилсон-Эсбранд
38
Хамер
18
Шиф
18
Нортон-Каффи
28
Экклз
24
Гудден
14
Дьекереш
3-3-1-2
29
Хамер
5
Портеус
29
Худт
11
Камара
8
Чодури
26
Луза
10
Бакуна
7
Сарр
27
Ассомбалонга
9
Педро
11
Камара
12
Сема
12
Сема
11
Камара
10
Бакуна
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Бакуна
27
Ассомбалонга
9
Араужо
9
Араужо
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Ковентри
Уотфорд
44
Киан Тайлер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
44
Киан Тайлер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ковентри - Уотфорд
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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