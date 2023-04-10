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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
Сарпсборг 08 - Буде-Глимт: обзор матча 10 апреля 2023
Сарпсборг 08
10.04.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
0 : 2
Завершен
Буде-Глимт
5'
С. Серли
13'
А. Гренбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
90'
+2
Замена
А. Серенсен
️️️️
Д. Мвука
90'
Желтая карточка
Ф. Сьоволд
Замена
К. Опсет
️️️️
Р. Лундквист
82'
65'
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
С. Серли
65'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
65'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
И. Амундсен
Замена
С. Скалевик
️️️️
С. Тибблинг
61'
Красная карточка
Й. Андерсен
56'
Желтая карточка
А. Скиппер
53'
13'
ГОЛ! 0:2!
А. Гренбек
Пас отдал
Д. Мвука
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Серли
Пас отдал
У. Ветлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
29
Виктор Торп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сарпсборг 08
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
1-4-4
3
Скиппер
17
Солтведт
11
Тибблинг
10
Лундквист
29
Торп
34
8
Андерсен
4
Утвик
20
Майгаард
4-1-2-2-1
12
Хайкин
38
Амундсен
4
Бьортуфт
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
11
Гренбек
10
Ветлесен
10
Серли
22
Мвука
29
Мумбанья
10
Лундквист
22
Опсет
22
Опсет
10
Лундквист
11
Тибблинг
15
Скалевик
15
Скалевик
11
Тибблинг
22
Мвука
3
Серенсен
3
Серенсен
22
Мвука
38
Амундсен
20
Сьоволд
20
Сьоволд
38
Амундсен
10
Серли
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
10
Серли
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Буде-Глимт
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Юлиан Лунд
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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