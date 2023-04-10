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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Люцерн
Винтертур - Люцерн: обзор матча 10 апреля 2023
Винтертур
10.04.2023, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Люцерн
78'
С. Лтайеф
26'
С. Шадер
60'
Д. Соргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Люцерн
84'
Желтая карточка
S. Ottiger
Желтая карточка
G. Lekaj
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Лтайеф
Пас отдал
М. Гонсалвеш
78'
78'
Замена
L. Meyer
️️️️
П. Шурпф
77'
Желтая карточка
М. Фридек
Замена
Н. Буркарт
️️️️
М. Ди Джусто
75'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
N. Holenstein
75'
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
63'
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Соргич
Пас отдал
М. Фридек
57'
Замена
Д. Соргич
️️️️
С. Шадер
51'
Желтая карточка
И. Бека
49'
Желтая карточка
М. Дрегер
46'
Замена
М. Дрегер
️️️️
М. Дьямбу
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Шадер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
7
N. Manzambi
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
2-3-1-4
21
23
15
Гонсалвеш
16
22
44
Родригес
11
Ди Джусто
25
9
9
Буэсс
33
Шаттин
3-2-3-1-1
27
Мюллер
2
30
Бека
15
Бюрх
6
Дьямбу
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
11
Шурпф
69
Шадер
27
Виллигер
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
22
71
Криэциу
71
Криэциу
22
16
77
77
16
47
Лтайеф
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
99
Буркарт
99
Буркарт
11
Ди Джусто
11
Шурпф
5
5
11
Шурпф
6
Дьямбу
37
Дрегер
37
Дрегер
6
Дьямбу
69
Шадер
39
Соргич
39
Соргич
69
Шадер
Остались в запасе
Винтертур
Люцерн
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
7
N. Manzambi
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
7
N. Manzambi
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Винтертур - Люцерн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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1
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