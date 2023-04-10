Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Копенгаген
Рандерс - Копенгаген: обзор матча 10 апреля 2023
Рандерс
10.04.2023, понедельник, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
84'
Я. Анкерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Копенгаген
Замена
А. Камара
️️️️
М. Энггор
90'
87'
Замена
М. Карамоко
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
ГОЛ! 1:0!
Я. Анкерсен
84'
Желтая карточка
С. Одей
82'
Замена
А. Андерссон
️️️️
Т. Клюснер
75'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Ф. Бундгор
74'
67'
Замена
В. Клем
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Э. Бабаян
61'
Замена
С. Одей
️️️️
С. Нордли
60'
57'
Замена
Р. Барджи
️️️️
Д. Гонсалвеш
Желтая карточка
Т. Клюснер
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
28
Вильям Каструп
ЦЗ
34
Миккел Брунд
ЦЗ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
7
Мустафа Иса
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
4-2-3-1
30
Карльгрен
7
Каллесе
5
Йоханссон
6
Андерссон
15
Копплин
4
Йонсен
6
Энггор
11
Бундгор
7
Нордли
20
Клюснер
11
Бабаян
4-2-3-1
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
3
Серенсен
21
Лерагер
10
Харальдссон
7
Гонсалвеш
9
Дарами
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
20
Клюснер
18
Андерссон
18
Андерссон
20
Клюснер
11
Бабаян
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Бабаян
11
Бундгор
12
Педерсен
12
Педерсен
11
Бундгор
6
Энггор
45
Камара
45
Камара
6
Энггор
7
Нордли
98
Одей
98
Одей
7
Нордли
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
19
Барджи
19
Барджи
7
Гонсалвеш
10
Харальдссон
9
Карамоко
9
Карамоко
10
Харальдссон
Остались в запасе
Рандерс
Копенгаген
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЦЗ
34
Миккел Брунд
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЦЗ
34
Миккел Брунд
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЦФ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Рандерс - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
Новости команд
Все
Рандерс
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+