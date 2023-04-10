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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ротерхэм
Норвич Сити - Ротерхэм: обзор матча 10 апреля 2023
Норвич Сити
10.04.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Ротерхэм
90'
+4
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Хагилл
Замена
Х. Цолис
️️️️
Маркиньос
82'
80'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
Т. Блэкетт
Замена
Д. Яннулис
️️️️
С. МакКаллум
66'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
66'
59'
Замена
Д. Кина
️️️️
О. Рэтбоун
42'
Желтая карточка
К. Ковентри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
33
Адам Айда
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
4-2-2-2
1
Ганн
3
МакКаллум
18
Серенсен
12
Омобамиделе
3
Ааронс
8
Сара
20
Гиббс
11
Маркиньос
11
Эрнандес
20
Пукки
9
Сарджент
4-1-2-2-1
31
Викерс
6
Блэкетт
25
Хамфрис
45
Хардинг
15
Брэмолл
6
Ковентри
29
Линдси
20
Рэтбоун
24
Фосу
27
Огбене
9
Хагилл
3
МакКаллум
13
Яннулис
13
Яннулис
3
МакКаллум
11
Маркиньос
17
Цолис
17
Цолис
11
Маркиньос
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
6
Блэкетт
21
Пелтье
21
Пелтье
6
Блэкетт
20
Рэтбоун
8
Кина
8
Кина
20
Рэтбоун
9
Хагилл
3
Фергюсон
3
Фергюсон
9
Хагилл
Остались в запасе
Норвич Сити
Ротерхэм
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Норвич Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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