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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Викинг
Русенборг - Викинг: обзор матча 10 апреля 2023
Русенборг
10.04.2023, понедельник, 15:30
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
1 : 0
Завершен
Викинг
57'
А. Нильсен Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Викинг
89'
Желтая карточка
М. Сольбаккен
Замена
H. Rosten
️️️️
А. Нильсен Перейра
87'
Желтая карточка
М. Хенриксен
79'
78'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Х. Танген
76'
Вторая желтая
Ш. Паттинама
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
65'
65'
Желтая карточка
З. Трипич
65'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
С. Свендсен
ГОЛ! 1:0!
А. Нильсен Перейра
57'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
М. Бьерло
55'
Замена
O. Aga
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
55'
45'
+4
Желтая карточка
Ш. Паттинама
Желтая карточка
К. Мани Ингасон
45'
+3
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
44
Джибриль Диоп
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
29
Oscar Aga
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ник Д'Агостино
ПВ
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
3-2-3-2
1
Хансен
5
29
Рейтан
2
Корник
19
Перейра
5
Роджерс
7
Хенриксен
70
Бьерло
10
Торвальдссон
19
Хольс
10
Ингасон
2-3-1-3
1
Гуннарссон
4
Брекало
20
Паттинама
10
Трипич
44
Диоп
7
Сольбаккен
27
Танген
2
Хауген
7
Свендсен
15
Салвесен
19
Перейра
24
24
19
Перейра
70
Бьерло
5
Скьельбред
5
Скьельбред
70
Бьерло
10
Торвальдссон
29
29
10
Торвальдссон
27
Танген
23
Сандберг
23
Сандберг
27
Танген
7
Свендсен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
7
Свендсен
Остались в запасе
Русенборг
Викинг
12
Сандер Тангвик
ВР
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Русенборг - Викинг
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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