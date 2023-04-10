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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Мольде
Тромсе - Мольде: обзор матча 10 апреля 2023
Тромсе
10.04.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мольде
55'
В. Эрлиен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Мольде
Желтая карточка
В. Эрлиен
90'
+3
Замена
М. Коскела
️️️️
К. Психе
88'
87'
Замена
Э. Китолано
️️️️
О. Брюнхильдсен
87'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Брейвик
82'
Желтая карточка
Б. Риса
79'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Эйкрем
66'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
Э. Кнутсон
ГОЛ! 1:0!
В. Эрлиен
55'
Пенальти не реализован!
С. Опсал
49'
Желтая карточка
Л. Нильсен
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
3-3-4
1
Хаугаард
11
Антонсен
28
Психе
6
Гундерсен
25
Нильсен
11
Йенссен
5
Опсал
23
Вестерлунд
11
15
Эрлиен
23
Норхейм
4-2-3-1
28
Карлстрем
25
Линнес
19
Хауган
16
Хансен
33
Риса
20
Маннсверк
10
Брейвик
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
14
Бериша
28
Психе
33
Коскела
33
Коскела
28
Психе
15
Кнутсон
8
Левик
8
Левик
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
17
Китолано
17
Китолано
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
16
Эриксен
16
Эриксен
23
Эйкрем
10
Брейвик
28
Гредем
28
Гредем
10
Брейвик
Остались в запасе
Тромсе
Мольде
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Тромсе - Мольде
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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