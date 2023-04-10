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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Грассхоппер
Янг Бойз - Грассхоппер: обзор матча 10 апреля 2023
Янг Бойз
10.04.2023, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Грассхоппер
73'
С. Зесигер
89'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Грассхоппер
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
М. Элиа
90'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
89'
85'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Р. Дадашов
81'
Желтая карточка
Б. Болла
81'
Замена
Д. Какури
️️️️
Т. Рибейру
ГОЛ! 1:0!
С. Зесигер
Пас отдал
С. Лаупер
73'
Желтая карточка
С. Зесигер
72'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
К. Фасснахт
71'
59'
Замена
К. Херц
️️️️
Г. Шеттине
59'
Замена
П. Пушич
️️️️
М. Шабани
Замена
Ф. Угринич
️️️️
Ф. Ридер
58'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
58'
54'
Желтая карточка
А. Секо
Желтая карточка
Ф. Ридер
46'
46'
Замена
Т. Хара
️️️️
Наджак
Замена
М. Чайва
️️️️
Л. Блум
46'
43'
Желтая карточка
М. Шабани
Пенальти не реализован!
С. Иттен
38'
35'
Желтая карточка
Т. Рибейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
4-1-3-2
1
Расьоппи
25
Гарсия
28
Лустенбергер
15
Зесигер
27
Блум
30
Имери
30
Лаупер
32
Ридер
16
Фасснахт
10
Иттен
12
Элиа
4-1-5
99
Морейра
16
Рибейру
77
Болла
15
Секо
20
Лосли
6
Кавабе
9
Дадашов
7
Шеттине
37
Шабани
11
Моранди
25
Наджак
27
Блум
14
Чайва
14
Чайва
27
Блум
16
Фасснахт
77
Ррудхани
77
Ррудхани
16
Фасснахт
32
Ридер
23
Угринич
23
Угринич
32
Ридер
12
Элиа
99
Монтейру
99
Монтейру
12
Элиа
10
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Иттен
25
Наджак
70
Хара
70
Хара
25
Наджак
7
Шеттине
24
Херц
24
Херц
7
Шеттине
16
Рибейру
8
Какури
8
Какури
16
Рибейру
37
Шабани
70
Пушич
70
Пушич
37
Шабани
9
Дадашов
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
9
Дадашов
Остались в запасе
Янг Бойз
Грассхоппер
1
Марвин Келлер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Янг Бойз - Грассхоппер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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