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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Умраниеспор
Кайсериспор - Умраниеспор: обзор матча 10 апреля 2023
Кайсериспор
10.04.2023, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Умраниеспор
31'
М. Тиам (П)
53'
Б. Менса
90+10'
К. Манэ
45+2'
У. Найир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Умраниеспор
ГОЛ! 3:1!
К. Манэ
Пас отдал
И. Парлак
90'
+10
90'
+8
Вторая желтая
И. Сакей
90'
+5
Желтая карточка
К. Йилмаз
Желтая карточка
М. Кардозу
90'
+5
Желтая карточка
Я. Ака
90'
+1
Желтая карточка
И. Парлак
90'
+1
Замена
А. Кочаман
️️️️
Э. Бассан
88'
Замена
Я. Ака
️️️️
Б. Менса
88'
87'
Желтая карточка
И. Сакей
85'
Замена
В. Джордже
️️️️
Д. Секидика
85'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
С. Гексу
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Тиам
82'
74'
Замена
О. Кайоде
️️️️
О. Гюрбулак
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Гавранович
73'
62'
Замена
Д. Авуну
️️️️
А. Мрсич
62'
Замена
Жералду
️️️️
О. Айик
59'
Желтая карточка
А. Мрсич
ГОЛ! 2:1!
Б. Менса
Пас отдал
Э. Бассан
53'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
У. Найир
Желтая карточка
О. Кеман
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тиам
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
19
Антони Узодимма
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Серкан Гексу
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
11
Онур Айик
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
20
Карлос Манэ
ЦП
24
Берат Эскин
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
29
Жералду
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
2-1-4-2-1
25
Баязит
4
Коловециос
5
Хосейни
19
Узодимма
8
Кеман
9
Тиам
17
Бассан
43
Менса
25
Саздаги
20
Кардозу
19
Гавранович
2-5-1-2
1
Эзер
24
Епуряну
16
Атасаяр
8
Гексу
8
Йилмаз
39
Мрсич
5
Сакей
20
Гюрбулак
70
Секидика
14
Найир
11
Айик
17
Бассан
54
Кочаман
54
Кочаман
17
Бассан
19
Гавранович
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
19
Гавранович
43
Менса
79
Ака
79
Ака
43
Менса
9
Тиам
23
Парлак
23
Парлак
9
Тиам
70
Секидика
11
Джордже
11
Джордже
70
Секидика
39
Мрсич
29
Авуну
29
Авуну
39
Мрсич
11
Айик
29
Жералду
29
Жералду
11
Айик
8
Гексу
21
Беттаиб
21
Беттаиб
8
Гексу
20
Гюрбулак
80
Кайоде
80
Кайоде
20
Гюрбулак
Остались в запасе
Кайсериспор
Умраниеспор
1
Дженк Генен
ВР
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
24
Берат Эскин
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
24
Берат Эскин
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ЦФ
Остались в запасе
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Кайсериспор - Умраниеспор
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
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