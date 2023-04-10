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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Шавиш
Жил Висенте - Шавиш: обзор матча 10 апреля 2023
Жил Висенте
10.04.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 0
Завершен
Шавиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Шавиш
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Марлон
80'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Мурило
80'
Замена
П. Тиба
️️️️
Г. Абурджания
75'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
К. Фуджимото
75'
73'
Замена
Жо
️️️️
Жуниньо
73'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Бенни
64'
Желтая карточка
Эуллер
64'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
Эуллер
Желтая карточка
Т. Араужо
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
11
Марлон
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
77
Мурило
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
16
Эуллер
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
21
Гима
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
7
Бенни
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
25
Педру Тиба
ЦП
20
Билел Ауашерия
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Лютер Сингх
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
8
Жоау Педру
ЦП
99
Жо
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Эндрю
3
Марин
44
Араужо
26
Фернандеш
27
Карраша
6
Карвальо
8
Абурджания
77
Мурило
11
Марлон
19
Фуджимото
9
Наварро
3-2-3-2
28
Витор
26
Понк
19
Витория
20
Монте
16
Эуллер
5
Ланга
18
Тейшейра
21
Гима
10
Мендеш
23
Жуниньо
7
Бенни
8
Абурджания
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
8
Абурджания
11
Марлон
10
Вильодрес
10
Вильодрес
11
Марлон
19
Фуджимото
20
Ауашерия
20
Ауашерия
19
Фуджимото
77
Мурило
21
Боселли
21
Боселли
77
Мурило
16
Эуллер
77
Коррейя
77
Коррейя
16
Эуллер
7
Бенни
11
Сингх
11
Сингх
7
Бенни
23
Жуниньо
99
Жо
99
Жо
23
Жуниньо
Остались в запасе
Жил Висенте
Шавиш
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Соуза
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Исса Абасс
ЛВ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Исса Абасс
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Жил Висенте - Шавиш
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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