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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Блэкпул
Лутон Таун - Блэкпул: обзор матча 10 апреля 2023
Лутон Таун
10.04.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
3 : 1
Завершен
Блэкпул
45+2'
П. Мпанцу
72'
К. Моррис
76'
П. Мпанцу
29'
Э. Лайонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Блэкпул
Желтая карточка
К. Моррис
81'
ГОЛ! 3:1!
П. Мпанцу
Пас отдал
К. Вудроу
76'
ГОЛ! 2:1!
К. Моррис
72'
63'
Замена
К. Коннолли
️️️️
К. Андерсон
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
63'
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Кэмпбелл
63'
47'
Желтая карточка
Л. Фьорини
ГОЛ! 1:1!
П. Мпанцу
Пас отдал
К. Моррис
45'
+2
42'
Желтая карточка
Д. Торнили
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лайонс
Пас отдал
Л. Фьорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
18
Льюис Фьорини
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Люк Фримен
АП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
4-3-1-2
34
Хорват
32
Бурк
15
Локьер
17
Белл
16
Драме
16
Кэмпбелл
6
Накамба
17
Мпанцу
45
Даути
9
Моррис
45
Адебайо
4-1-3-2
12
Максвелл
2
Лайонс
15
Торнили
3
Хасбэнд
35
Нельсон
18
Фьорини
14
Кэри
22
Хэмилтон
17
Роджерс
21
Андерсон
11
Боулер
16
Кэмпбелл
8
Берри
8
Берри
16
Кэмпбелл
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
21
Андерсон
6
Коннолли
6
Коннолли
21
Андерсон
Остались в запасе
Лутон Таун
Блэкпул
15
Люк Фримен
АП
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Лутон Таун - Блэкпул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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