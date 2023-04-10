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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 10 апреля 2023
Вест Бромвич
10.04.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
10'
Б. Томас-Асанте
13'
С. Аджайи
22'
Л. Дайкс
49'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
83'
Замена
А. Доззел
️️️️
Л. Амос
83'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
И. Хаир
81'
Желтая карточка
Д. Лоу
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
76'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Н. Чалоба
76'
71'
Замена
Д. Лоу
️️️️
А. Адома
Замена
К. Грант
️️️️
М. Олбрайтон
62'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
61'
49'
ГОЛ! 2:2!
К. Мартин
22'
ГОЛ! 2:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
И. Хаир
ГОЛ! 2:0!
С. Аджайи
13'
ГОЛ! 1:0!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
Д. Свифт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
3-3-3-1
24
Гриффитс
2
Ферлонг
33
Питерс
6
Аджайи
22
Таунсенд
15
Чалоба
19
Гарднер-Хикман
17
Уоллес
8
Свифт
11
Олбрайтон
23
Томас-Асанте
4-1-2-1-2
88
Дьенг
27
Балогун
2
Данн
16
Дикки
3
Пал
10
Амос
37
Адома
26
Филд
10
Хаир
13
Дайкс
18
Мартин
15
Чалоба
8
Моламби
8
Моламби
15
Чалоба
19
Гарднер-Хикман
7
Рогич
7
Рогич
19
Гарднер-Хикман
11
Олбрайтон
9
Грант
9
Грант
11
Олбрайтон
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
10
Амос
21
Доззел
21
Доззел
10
Амос
10
Хаир
32
Ричардс
32
Ричардс
10
Хаир
37
Адома
9
Лоу
9
Лоу
37
Адома
Остались в запасе
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
1
Алекс Палмер
ВР
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
31
Джордан Арчер
ВР
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЛВ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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