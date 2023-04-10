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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Суонси
Уиган Атлетик - Суонси: обзор матча 10 апреля 2023
Уиган Атлетик
10.04.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
14'
Ж. Пироэ
35'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Суонси
Желтая карточка
Д. Уотмоу
90'
+1
83'
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
О. Нтчам
Замена
Т. Пирс
️️️️
Д. МакКлин
79'
Замена
С. Смит
️️️️
Т. Нэйлор
79'
74'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Патерсон
Замена
У. Кин
️️️️
Ч. Хьюз
65'
45'
+4
Желтая карточка
Р. Мэннинг
Желтая карточка
Ч. Хьюз
45'
+3
Желтая карточка
К. Лэнг
40'
35'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Фултон
14'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
8
Скотт Смит
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Суонси
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Амос
6
Уотмоу
2
Дариква
4
Нэйлор
4
Хьюз
4
Тьехи
24
Ньямб
16
МакКлин
8
Пауэр
10
Лэнг
11
Флетчер
4-4-2
1
Фишер
5
Кабанго
22
Латибодье
15
Вуд
3
Мэннинг
6
Гримес
10
Нтчам
4
Фултон
7
Аллен
35
Патерсон
9
Пироэ
16
МакКлин
46
Пирс
46
Пирс
16
МакКлин
4
Нэйлор
8
Смит
8
Смит
4
Нэйлор
4
Хьюз
18
Кин
18
Кин
4
Хьюз
10
Нтчам
6
Дарлинг
6
Дарлинг
10
Нтчам
35
Патерсон
11
Каллен
11
Каллен
35
Патерсон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Суонси
32
Джэйми Джонс
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Уиган Атлетик - Суонси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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