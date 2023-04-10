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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Миллуолл
Халл Сити - Миллуолл: обзор матча 10 апреля 2023
Халл Сити
10.04.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
70'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Миллуолл
89'
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Уоллес
Замена
Х. Симонс
️️️️
Р. Лонгман
89'
87'
Желтая карточка
О. Бурк
Желтая карточка
К. Дарлоу
84'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
О. Туфан
83'
83'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Брэдшоу
82'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Сэйвилл
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
А. Саядманеш
70'
65'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
64'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Хонимэн
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Эбиовей
46'
Замена
К. Элдер
️️️️
Д. Гривз
46'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Д. Пелкас
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Дарлоу
5
Джонс
15
МакЛафлин
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
14
Сери
10
Пелкас
11
Туфан
7
Эбиовей
17
Саядманеш
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
16
Митчелл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
7
Бурк
Лонгман
4
Симонс
4
Симонс
Лонгман
3
Гривз
20
Элдер
20
Элдер
3
Гривз
11
Туфан
5
Доэрти
5
Доэрти
11
Туфан
7
Эбиовей
10
Траоре
10
Траоре
7
Эбиовей
10
Пелкас
47
Лонгман
47
Лонгман
10
Пелкас
3
Уоллес
2
Мэлони
2
Мэлони
3
Уоллес
10
Хонимэн
11
Эсс
11
Эсс
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
20
Уотмор
20
Уотмор
6
Сэйвилл
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Халл Сити
Миллуолл
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Халл Сити - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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