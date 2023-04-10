Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Фенербахче
Карагюмрюк - Фенербахче: обзор матча 10 апреля 2023
Карагюмрюк
10.04.2023, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
24'
М. Оздоев
51'
М. Зайц
78'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Фенербахче
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
М. Риччи
85'
Замена
А. Льяич
️️️️
О. Шукуров
85'
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Салаи
Пас отдал
А. Гюлер
Замена
А. Лоуренс
️️️️
М. Оздоев
77'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Ф. Борини
72'
67'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Э. Алиоски
57'
Замена
А. Гюлер
️️️️
И. Кахведжи
57'
Замена
Д. Росси
️️️️
Э. Мор
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Зайц
Желтая карточка
М. Риччи
50'
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
С. Дурсун
46'
Замена
М. Зайц
️️️️
В. Арао
42'
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
ГОЛ! 1:0!
М. Оздоев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
27
Маттео Риччи
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
2-2-2-2-2
12
Шен
5
Дрешевич
22
Банийя
54
Дурсун
27
Риччи
21
Оздоев
29
Шукуров
19
Колли
22
Мерджан
16
Борини
45
Дианье
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
4
Акайдын
41
Салаи
7
Алиоски
15
Арао
17
Кахведжи
5
Юкшек
24
Кадиоглу
7
Мор
13
Валенсия
19
Дурсун
16
Борини
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
16
Борини
21
Оздоев
6
Лоуренс
6
Лоуренс
21
Оздоев
27
Риччи
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
27
Риччи
29
Шукуров
22
Льяич
22
Льяич
29
Шукуров
7
Алиоски
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
7
Алиоски
15
Арао
8
Зайц
8
Зайц
15
Арао
17
Кахведжи
15
Гюлер
15
Гюлер
17
Кахведжи
7
Мор
9
Росси
9
Росси
7
Мор
19
Дурсун
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
19
Дурсун
Остались в запасе
Карагюмрюк
Фенербахче
8
Софиан Фегули
ОП
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Карагюмрюк - Фенербахче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Фенербахче
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+