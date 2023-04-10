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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Сандерленд
Кардифф - Сандерленд: обзор матча 10 апреля 2023
Кардифф
10.04.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
60'
Д. Киркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Сандерленд
84'
Желтая карточка
Д. Нил
Желтая карточка
Э. Риномхота
81'
79'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
А. Притчард
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. Ромео
79'
Желтая карточка
К. Этете
76'
Желтая карточка
С. Кипр
75'
72'
Замена
Э. Мишу
️️️️
П. Эква
72'
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Ба
Замена
Д. Роллс
️️️️
Р. Сойерс
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Киркин
Желтая карточка
П. Нг
59'
Замена
К. Этете
️️️️
К. Уикхэм
46'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Д. Филоджин
36'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
О. Ожо
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
17
Пьер Эква
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Оллсоп
4
Кипр
25
МакГиннес
2
Ромео
38
Нг
24
Уинтл
14
Сойерс
9
Ожо
11
Филоджин
9
Каба
29
Уикхэм
2-2-3-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
23
Батт
31
Ба
17
Эква
10
Притчард
6
Нил
19
Киркин
47
Кларк
16
Диалло
7
Гуч
9
Ожо
6
Симпсон
6
Симпсон
9
Ожо
14
Сойерс
32
Роллс
32
Роллс
14
Сойерс
11
Филоджин
4
Риномхота
4
Риномхота
11
Филоджин
2
Ромео
39
Дэвис
39
Дэвис
2
Ромео
29
Уикхэм
28
Этете
28
Этете
29
Уикхэм
31
Ба
16
Робертс
16
Робертс
31
Ба
17
Эква
20
Мишу
20
Мишу
17
Эква
10
Притчард
11
Гелхардт
11
Гелхардт
10
Притчард
Остались в запасе
Кардифф
Сандерленд
31
Джейк Анвик
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Кардифф - Сандерленд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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