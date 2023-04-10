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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Люнгбю
Мидтьюлланд - Люнгбю: обзор матча 10 апреля 2023
Мидтьюлланд
10.04.2023, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
72'
К. Ольссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Люнгбю
Замена
Шарлес
️️️️
О. Серенсен
90'
+2
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Г. Исаксен
90'
+2
88'
Желтая карточка
Т. Чуквуани
Пенальти не реализован!
Ж. Брумадо
80'
77'
Замена
П. Кнудсен
️️️️
С. Атли Магнуссон
77'
Замена
S. Koch
️️️️
А. Бьелланд
ГОЛ! 1:0!
К. Ольссон
Пас отдал
А. Симсир
72'
Замена
А. Симсир
️️️️
А. Гигович
67'
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Тюхосен
67'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Ф. Гейзельберг
67'
61'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
П. Грегор
60'
Желтая карточка
А. Бьелланд
46'
Замена
Р. Корлу
️️️️
В. Кумадо
Желтая карточка
А. Гигович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Эмам Ашур
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Люнгбю
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
16
Петур Кнудсен
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
4-1-4-1
1
Лоссль
3
Гартенманн
18
Жуниньо
17
Тюхосен
3
Дальсгаард
32
Мартинес
18
Серенсен
8
Ольссон
8
Гигович
11
Исаксен
47
Гейзельберг
4-4-2
1
6
Бьелланд
3
Хей
2
Кумадо
5
Грегор
8
Ремер
42
Чуквуани
21
2
Финнссон
26
Гиткьяер
22
Магнуссон
17
Тюхосен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
17
Тюхосен
18
Серенсен
35
Шарлес
35
Шарлес
18
Серенсен
8
Гигович
58
Симсир
58
Симсир
8
Гигович
11
Исаксен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Исаксен
47
Гейзельберг
74
Брумадо
74
Брумадо
47
Гейзельберг
5
Грегор
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
5
Грегор
2
Кумадо
10
Корлу
10
Корлу
2
Кумадо
22
Магнуссон
16
Кнудсен
16
Кнудсен
22
Магнуссон
6
Бьелланд
12
12
6
Бьелланд
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Люнгбю
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Остались в запасе
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Люнгбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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