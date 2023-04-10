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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Хаугесунд
Бранн - Хаугесунд: обзор матча 10 апреля 2023
Бранн
10.04.2023, понедельник, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
3 : 0
Завершен
Хаугесунд
31'
С. Хельтне Нильсен (П)
34'
Б. Финне
48'
Б. Финне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Хаугесунд
76'
Желтая карточка
М. Самуэльсен
71'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
С. Лизет
65'
Замена
V. Solheim
️️️️
П. Теркильдсен
65'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
М. Санде
54'
Желтая карточка
С. Лизет
49'
Желтая карточка
Э. Селвик
ГОЛ! 3:0!
Б. Финне
Пас отдал
Ф. Берстинг
48'
Замена
E. Johansen
️️️️
М. Дюнгеланд
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Б. Финне
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хельтне Нильсен
31'
3'
Желтая карточка
М. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Бранн
16
David Tufekcic
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Хаугесунд
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
2-3-5
12
5
Сери
7
Майре
11
Финне
10
Берстинг
20
Расмуссен
1
Дюнгеланд
11
Бломберг
6
Нильсен
3
Вольфе
2-3-1-2
1
Селвик
21
5
2
Теркильдсен
27
Санде
26
Кристенсен
10
Нжие
23
Лизет
18
Кригард
1
Дюнгеланд
24
24
1
Дюнгеланд
2
Теркильдсен
18
18
2
Теркильдсен
27
Санде
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
27
Санде
23
Лизет
16
Содерлунд
16
Содерлунд
23
Лизет
Остались в запасе
Бранн
Хаугесунд
16
David Tufekcic
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
16
David Tufekcic
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Бранн - Хаугесунд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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