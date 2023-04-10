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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Оденсе
Ольборг - Оденсе: обзор матча 10 апреля 2023
Ольборг
10.04.2023, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Оденсе
48'
Л. Прип
71'
А. Соуза
13'
Й. Тверсков
39'
М. Фрекьяер-Йенсен
75'
Б. Кадрии (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Оденсе
87'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Ф. Тонгия
Замена
Д. Гранли
️️️️
Я. Нильсен
80'
Замена
О. Росс
️️️️
Ю. Бакиз
80'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Б. Кадрии
ГОЛ! 2:2!
А. Соуза
71'
71'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Э. Сабби
Замена
Н. Хелениус
️️️️
М. Рамкильде
70'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Л. Прип
70'
59'
Замена
B. Paulsen
️️️️
Г. Груббе
53'
Желтая карточка
Я. Минте
ГОЛ! 1:2!
Л. Прип
Пас отдал
Я. Нильсен
48'
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал
Э. Сабби
Желтая карточка
Ю. Бакиз
30'
30'
Желтая карточка
М. Хансен
Желтая карточка
Я. Нильсен
30'
13'
ГОЛ! 0:1!
Й. Тверсков
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
6
Педру Феррейра
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
7
Муса Джувара
ЛВ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Сандер
6
Крамер
5
Теланнер
3
Нильсен
2
Паллесен
6
Феррейра
8
Фоссум
10
Бакиз
18
Прип
10
Соуза
19
Рамкильде
3-2-2-3
1
Хансен
15
Иванчевич
6
Тверсков
14
Груббе
28
Слотсагер
29
Адельгор
8
Манне
10
Тонгия
11
Минте
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
3
Нильсен
4
Гранли
4
Гранли
3
Нильсен
18
Прип
25
Андерсен
25
Андерсен
18
Прип
19
Рамкильде
9
Хелениус
9
Хелениус
19
Рамкильде
10
Бакиз
11
Росс
11
Росс
10
Бакиз
10
Тонгия
21
Трандарсон
21
Трандарсон
10
Тонгия
11
Сабби
9
Кадрии
9
Кадрии
11
Сабби
14
Груббе
4
4
14
Груббе
Остались в запасе
Ольборг
Оденсе
58
Нико Мантль
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Hans Christian Bernat
ВР
7
Муса Джувара
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
7
Муса Джувара
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Ольборг - Оденсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
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2021.01.21 19:55
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
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2021.01.21 19:55
1
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3
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2
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2020.02.01 12:48
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
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