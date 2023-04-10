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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Сандефьорд
ХамКам - Сандефьорд: обзор матча 10 апреля 2023
ХамКам
10.04.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сандефьорд
29'
Х. Удаль (П)
45+3'
Х. Удаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Сандефьорд
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
Х. Удаль
81'
66'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
А. Нильссон
Желтая карточка
К. Эрнандес-Фостер
62'
47'
Желтая карточка
Й. Тайе
ГОЛ! 2:0!
Х. Удаль
Пас отдал
П. Александер Киркеволд
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Удаль
29'
Замена
В. Конгсро
️️️️
Ф. Сьелстад
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
23
Фредрик Сьелстад
ОП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Вильям Куртович
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Сандефьорд
18
Федерико Бикоро
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
11
Youssef Chaib
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
2-2-4-2
12
Сандберг
25
Бьярнасон
19
Гаммельбю
22
Эрнандес-Фостер
23
Сьелстад
6
Норхейм
8
7
33
Мелгалвис
19
Удаль
16
Киркеволд
2-1-1-1-1
1
Кето
25
Тайе
3
Смайлерс
25
Нильссон
3
Эгели
7
Коомсон
9
Тветер
23
Сьелстад
18
Конгсро
18
Конгсро
23
Сьелстад
19
Удаль
28
Энкеруд
28
Энкеруд
19
Удаль
25
Нильссон
18
Бикоро
18
Бикоро
25
Нильссон
Остались в запасе
ХамКам
Сандефьорд
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Вильям Куртович
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
11
Youssef Chaib
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Вильям Куртович
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
29
Wally Njie
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
11
Youssef Chaib
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча ХамКам - Сандефьорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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ХамКам
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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