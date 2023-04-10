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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Жирона
Барселона - Жирона: обзор матча 10 апреля 2023
Барселона
10.04.2023, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 0
Завершен
Жирона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Жирона
85'
Замена
В. Фернандес
️️️️
И. Мартин
77'
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
Ж. Альба
️️️️
Рафинья
75'
71'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
В. Цыганков
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Фати
68'
60'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Т. Вилья
60'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
46'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Б. Гарсия
Замена
Ф. Кессье
️️️️
С. Роберто
46'
32'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
10
Борха Гарсия
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
30
Алейш Гарридо
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
17
Эстанис Педрола
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
24
Гарсия
33
Араухо
5
Бускетс
6
Роберто
6
Гави
31
Фати
11
Рафинья
9
Левандовски
3-1-1-3-2
13
Газзанига
22
Мартинес
14
Буэно
15
Эрнандес
5
Лопес
21
Ромеу
11
Цыганков
10
Гарсия
19
Вилья
11
Кастелланос
23
Мартин
11
Рафинья
18
Альба
18
Альба
11
Рафинья
6
Роберто
19
Кессье
19
Кессье
6
Роберто
31
Фати
14
Торрес
14
Торрес
31
Фати
19
Вилья
27
Коуто
27
Коуто
19
Вилья
10
Гарсия
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Гарсия
11
Цыганков
17
Рикельме
17
Рикельме
11
Цыганков
23
Мартин
17
Фернандес
17
Фернандес
23
Мартин
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
Остались в запасе
Барселона
Жирона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Марк Касадо
ОП
30
Алейш Гарридо
ЦП
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Марк Касадо
ОП
30
Алейш Гарридо
ЦП
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Барселона - Жирона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Okko
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