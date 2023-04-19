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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Манчестер Сити
Бавария - Манчестер Сити: обзор матча 19 апреля 2023
Бавария
19.04.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
83'
Й. Киммих (П)
57'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бавария - Манчестер Сити
Желтая карточка
Й. Станишич
88'
88'
Замена
К. Уокер
️️️️
К. Де Брюйне
86'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
84'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Киммих
83'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Б. Павар
77'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
71'
Замена
М. Тель
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
71'
66'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
Н. Аке
Замена
С. Мане
️️️️
Л. Сане
63'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Ж. Канселу
63'
Желтая карточка
Б. Павар
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
54'
Желтая карточка
Н. Аке
Желтая карточка
Й. Киммих
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
И. Гюндоган
44'
Желтая карточка
Эдерсон
38'
Пенальти не реализован!
Э. Холанд
Желтая карточка
Д. Упамекано
35'
Желтая карточка
Ж. Канселу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
2
Канселу
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
15
Аке
6
Стоунз
28
Аканджи
3
Диаш
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
2
Канселу
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Канселу
28
Павар
44
Станишич
44
Станишич
28
Павар
10
Сане
10
Мане
10
Мане
10
Сане
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
11
Тель
11
Тель
13
Чупо-Мотинг
15
Аке
14
Ляпорт
14
Ляпорт
15
Аке
26
Де Брюйне
2
Уокер
2
Уокер
26
Де Брюйне
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
Остались в запасе
Бавария
Манчестер Сити
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бавария - Манчестер Сити
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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