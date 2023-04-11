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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Бавария
Манчестер Сити - Бавария: обзор матча 11 апреля 2023
Манчестер Сити
11.04.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Бавария
27'
Родри
70'
Б. Силва
76'
Э. Холанд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Бавария
88'
Желтая карточка
Б. Павар
80'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
А. Дэвис
80'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Гнабри
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Стоунз
76'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
Пас отдал
Э. Холанд
70'
69'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Х. Альварес
️️️️
К. Де Брюйне
68'
49'
Желтая карточка
А. Дэвис
Желтая карточка
Б. Силва
48'
ГОЛ! 1:0!
Родри
Пас отдал
Б. Силва
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Бавария
1
Йоханнес Шенк
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
15
Аке
28
Аканджи
3
Диаш
6
Стоунз
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
4-1-1-3-1
1
Зоммер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
7
Гнабри
26
Де Брюйне
19
Альварес
19
Альварес
26
Де Брюйне
19
Дэвис
2
Канселу
2
Канселу
19
Дэвис
10
Мусиала
10
Мане
10
Мане
10
Мусиала
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Гнабри
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бавария
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Йоханнес Шенк
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
1
Йоханнес Шенк
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Манчестер Сити - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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