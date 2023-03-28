Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Косово - Андорра
Косово - Андорра: обзор матча 28 марта 2023
Косово
28.03.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 2 тур
1 : 1
Завершен
Андорра
59'
Э. Жегрова
61'
А. Росас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Андорра
90'
+1
Замена
В. Бернат
️️️️
Ж. Сервос
90'
+1
Замена
М. Пужоль
️️️️
А. Росас
Замена
З. Битики
️️️️
А. Зенели
75'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Б. Целина
75'
68'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Ж. Рубио
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Росас
Пас отдал
А. Алаведра
Желтая карточка
Э. Жегрова
60'
ГОЛ! 1:0!
Э. Жегрова
Пас отдал
М. Рашица
59'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
В. Бериша
46'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Л. Пакярада
46'
Желтая карточка
М. Криезиу
23'
7'
Желтая карточка
М. Валес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
7
Зимер Битики
ЛВ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
16
Арбнор Муджа
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
23
L. E. Blanco
ЦФ
4-2-3-1
1
Мурич
23
Пакярада
13
Ррахмани
4
Криезиу
2
Хадергьонай
8
Фазлийи
14
Бериша
10
Зенели
9
Целина
7
Рашица
18
Мурики
3-2-4-1
12
Альварес
5
Льовера
19
Гиллен
18
Рубио
18
Рубио
3
Алаведра
3
Валес
8
Валес
21
Гарсия
17
Сервос
11
Росас
23
Пакярада
21
Ррудхани
21
Ррудхани
23
Пакярада
9
Целина
8
Муслия
8
Муслия
9
Целина
10
Зенели
7
Битики
7
Битики
10
Зенели
14
Бериша
10
Жегрова
10
Жегрова
14
Бериша
11
Росас
7
Пужоль
7
Пужоль
11
Росас
18
Рубио
7
Мартинес
7
Мартинес
18
Рубио
17
Сервос
10
Бернат
10
Бернат
17
Сервос
Остались в запасе
Косово
Андорра
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
16
Арбнор Муджа
ПВ
Главный тренер
Бернар Шалланд
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
23
L. E. Blanco
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
16
Арбнор Муджа
ПВ
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
23
L. E. Blanco
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Косово - Андорра
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Новости команд
Все
Косово
Андорра
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+