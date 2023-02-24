Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 24 февраля 2023
Майнц
24.02.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Боруссия М
25'
Л. Джэ Сон
49'
М. Ингвартсен
72'
Л. Ажорк
90+4'
Н. Вайпер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Боруссия М
ГОЛ! 4:0!
Н. Вайпер
Пас отдал
А. Мартин
90'
+4
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Л. Ажорк
85'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Каси
85'
83'
Желтая карточка
К. Коне
81'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
А. Плеа
80'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Л. Штиндль
80'
Замена
Д. Скалли
️️️️
С. Ляйнер
74'
Желтая карточка
А. Плеа
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
74'
Замена
С. Видмер
️️️️
Э. Фернандес
74'
ГОЛ! 3:0!
Л. Ажорк
Пас отдал
Л. Джэ Сон
72'
66'
Желтая карточка
Л. Штиндль
66'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Х. Вольф
Замена
А. Хак
️️️️
А. Ханше-Ольсен
57'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
51'
ГОЛ! 2:0!
М. Ингвартсен
Пас отдал
Л. Ажорк
49'
Желтая карточка
А. Каси
36'
31'
Замена
Т. Зиппель
️️️️
Й. Омлин
ГОЛ! 1:0!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
Д. Да Коста
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
19
Каси
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
19
Ажорк
7
Ингвартсен
4-1-1-3-1
1
Омлин
22
Ляйнер
30
Эльведи
6
Итакура
5
Бенсебаини
23
Крамер
17
Коне
7
Хофманн
13
Штиндль
17
Вольф
14
Плеа
19
Каси
24
Мартин
24
Мартин
19
Каси
21
Ханше-Ольсен
42
Хак
42
Хак
21
Ханше-Ольсен
6
Фернандес
30
Видмер
30
Видмер
6
Фернандес
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
19
Ажорк
44
Вайпер
44
Вайпер
19
Ажорк
17
Вольф
9
Тюрам
9
Тюрам
17
Вольф
1
Омлин
21
Зиппель
21
Зиппель
1
Омлин
22
Ляйнер
29
Скалли
29
Скалли
22
Ляйнер
13
Штиндль
10
Нойхаус
10
Нойхаус
13
Штиндль
14
Плеа
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
14
Плеа
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
1
Финн Дамен
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Главный тренер
Бо Свенссон
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Остались в запасе
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Майнц - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Боруссия М
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+