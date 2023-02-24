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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Брест
Лилль - Брест: обзор матча 24 февраля 2023
Лилль
24.02.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Брест
60'
Б. Диаките
80'
Александро
8'
Т. Джало (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Брест
90'
+4
Желтая карточка
Н. Фадиджа
Желтая карточка
Р. Кабелла
90'
+4
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
90'
+1
84'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Б. Локо
83'
Замена
К. Дембеле
️️️️
М. Камара
ГОЛ! 2:1!
Александро
Пас отдал
А. Гомес
80'
68'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
Ф. Лемарешаль
67'
Замена
А. Элис
️️️️
Т. Арконт
Замена
А. Гомес
️️️️
Э. Жегрова
65'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Б. Диаките
65'
62'
Желтая карточка
Л. Брассье
Желтая карточка
Т. Джало
61'
ГОЛ! 1:1!
Б. Диаките
Пас отдал
Э. Жегрова
60'
55'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
К. Лала
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Джало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
1
Хоакин Бласкес
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
3-2-3-2
30
Шевалье
18
Диаките
35
Джало
4
Александро
21
Андре
20
Гомеш
19
Бамба
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
22
Веа
4-4-1-1
40
Бизот
70
Лала
3
Брассье
20
Дари
2
Локо
80
Лемарешаль
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
7
Арконт
9
ле Дуарон
18
Диаките
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
18
Диаките
11
Жегрова
7
Гомес
7
Гомес
11
Жегрова
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
2
Локо
93
Дюверн
93
Дюверн
2
Локо
70
Лала
27
Фадиджа
27
Фадиджа
70
Лала
80
Лемарешаль
93
Белькебла
93
Белькебла
80
Лемарешаль
45
Камара
7
Дембеле
7
Дембеле
45
Камара
7
Арконт
17
Элис
17
Элис
7
Арконт
Остались в запасе
Лилль
Брест
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
37
Грегуар Кудер
ВР
1
Хоакин Бласкес
ВР
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
1
Хоакин Бласкес
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Лилль - Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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