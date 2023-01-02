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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ницца
Ренн - Ницца: обзор матча 02 января 2023
Ренн
02.01.2023, понедельник, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
5'
М. Терье
89'
Б. Бурижо
21'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Ницца
ГОЛ! 2:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
Ф. Тайт
89'
85'
Желтая карточка
М. Бар
Замена
К. Сулемана
️️️️
А. Калимуэндо
84'
Желтая карточка
Б. Бурижо
79'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
72'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Л. Майер
72'
68'
Замена
Б. Браими
️️️️
М. Лемина
67'
Замена
С. Диоп
️️️️
Р. Баркли
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Терье
36'
21'
ГОЛ! 1:1!
Р. Баркли
Пас отдал
Ж. Лотомба
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
8
Шека
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Жереми Доку
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
10
Софьян Диоп
АП
4-3-1-2
30
Манданда
24
Мелинг
3
Теате
3
Ву
14
Траоре
14
Майер
8
Шека
27
Бурижо
11
Терье
9
Гуири
15
Калимуэндо
4-3-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
4
Данте
20
Тодибо
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
19
Тюрам
6
Баркли
9
Лаборд
19
Пепе
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
14
Майер
29
Тайт
29
Тайт
14
Майер
15
Калимуэндо
7
Сулемана
7
Сулемана
15
Калимуэндо
11
Терье
11
Доку
11
Доку
11
Терье
6
Баркли
10
Диоп
10
Диоп
6
Баркли
99
Лемина
7
Браими
7
Браими
99
Лемина
Остались в запасе
Ренн
Ницца
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ренн - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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