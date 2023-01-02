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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 02 января 2023
Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2023, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
11'
И. Хаир
90+6'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Д. Иган
90'
+2
Желтая карточка
Д. Джеббисон
Желтая карточка
Д. Данн
86'
83'
Замена
Д. Богль
️️️️
А. Ахмедходжич
Замена
А. Адома
️️️️
Т. Робертс
78'
Замена
Л. Амос
️️️️
К. Уиллок
74'
70'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Д. Балдок
60'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Т. Дойл
Желтая карточка
С. Филд
57'
46'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
К. Кларк
39'
Желтая карточка
У. Фодеринхэм
ГОЛ! 1:0!
И. Хаир
Пас отдал
К. Уиллок
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
4-2-2-2
88
Дьенг
3
Пал
16
Дикки
2
Данн
29
Какай
26
Филд
42
Ироегбунам
16
Уиллок
10
Хаир
19
Робертс
13
Дайкс
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
15
Ахмедходжич
26
Кларк
15
Иган
32
Балдок
16
Берге
3
Стивенс
10
Норвуд
20
Дойл
7
Ндиайе
14
Шарп
16
Уиллок
10
Амос
10
Амос
16
Уиллок
19
Робертс
37
Адома
37
Адома
19
Робертс
26
Кларк
14
Робинсон
14
Робинсон
26
Кларк
15
Ахмедходжич
2
Богль
2
Богль
15
Ахмедходжич
20
Дойл
24
Макэйти
24
Макэйти
20
Дойл
32
Балдок
29
Джеббисон
29
Джеббисон
32
Балдок
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед
1
Мерфи Махони
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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