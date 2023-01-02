Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Миррен
Килмарнок - Сент-Миррен: обзор матча 02 января 2023
Килмарнок
02.01.2023, понедельник, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Миррен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Сент-Миррен
Желтая карточка
Э. Тэйлор
90'
+5
Замена
О. Шоу
️️️️
S. Robinson
90'
Желтая карточка
Р. МакКензи
88'
85'
Замена
А. Грейв
️️️️
К. Мэйн
84'
Замена
Д. Шонесси
️️️️
Р. Стрейн
78'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Г. Килти
76'
Желтая карточка
А. Гогич
Замена
F. Murray
️️️️
Д. Райт
75'
71'
Желтая карточка
Ч. Данн
Замена
Д. Джонс
️️️️
B. Alston
63'
15'
Замена
А. Гогич
️️️️
И. Брофи
7'
Красная карточка
И. Эрхахон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
27
Иммон Брофи
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
7
Fraser Murray
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Сент-Миррен
13
Алекс Гогич
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
3
Ричард Тэйлор
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
2-4-1-3
24
3
Тэйлор
23
Майо
28
31
Полворт
10
14
Кризен
77
Армстронг
26
Райт
27
Доидж
7
МакКензи
3-3-4
31
Карсон
22
Фрэйзер
31
Галлахер
17
Тансер
22
Стрейн
25
Баккус
18
Данн
21
Эрхахон
11
Килти
30
Мэйн
27
Брофи
10
11
Джонс
11
Джонс
10
26
Райт
7
7
26
Райт
28
18
Шоу
18
Шоу
28
27
Брофи
13
Гогич
13
Гогич
27
Брофи
11
Килти
8
Флинн
8
Флинн
11
Килти
22
Стрейн
5
Шонесси
5
Шонесси
22
Стрейн
30
Мэйн
21
Грейв
21
Грейв
30
Мэйн
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
3
Ричард Тэйлор
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Остались в запасе
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
3
Ричард Тэйлор
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Килмарнок - Сент-Миррен
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Сент-Миррен
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+