В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании

В Шотландии в субботу отметили 70-летний юбилей уникального британского турне московского «Динамо» по Великобритании.

В перерыве матча Кубка Шотландии между «Глазго Рейнджерс» и «Сент-Миррен» генеральный консул России в Эдинбурге Андрей Прицепов торжественно вручил руководству клуба из Глазго сувениры от московского «Динамо» – специально изготовленную по этому случаю футболку и мяч с подписями игроков клуба.

«Прошедшая в ноябре 1945 года игра стала уникальным событием не только для всех тех, кто ценит красоту футбола, но и в целом для двух стран-союзниц по Антигитлеровской коалиции, мирная жизнь в которых только начала налаживаться. Замечательно видеть, что историческую игру помнят и в России, и в Шотландии. Такие события формируют историю футбола и делают мир лучше», – сказал Прицепов.

В начале следующей недели торжественные мероприятия пройдут уже в Москве, в том числе во время игры чемпионата России «Динамо» – «Локомотив» 30 ноября. На них прибудут представители британских клубов, участвовавших в играх семь десятилетий назад. «Рейнджерс» представит известный у себя на родине бывший игрок команды Джон Браун.